Adrián Marcelo lanza duro mensaje a Gala Montes; "hablaré de ti y lo vulgar que eres"

Fue a través de X que el conductor respondió a un primer mensaje de la actriz, quien hace unas horas compartió un meme referente a una entrevista en la que Adrián Marcelo habla sobre ella.

"¿Alguien sabe por qué está obsesionado conmigo?", publicó Gala Montes, a lo que el conductor regiomontano respondió:

"Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como 'un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse' o tú llamándome 'Chanclas' cada que podías", escribió en la red social.

Y agregó: "acá, en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas. Acá, ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje, así que bloquea todo lo tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada".