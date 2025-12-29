ADOR confirma salida de Danielle de NewJeans y rescinde contrato exclusivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agencia surcoreana ADOR confirmó oficialmente la salida de Danielle Marsh del grupo de K-pop NewJeans, luego de determinar que sería difícil continuar trabajando con ella. La decisión se dio a conocer tras conversaciones con la artista y su familia, y fue acompañada de la rescisión de su contrato exclusivo.
De acuerdo con el comunicado difundido por la agencia, la ruptura se relaciona directamente con conflictos internos surgidos a raíz de información distorsionada que habría provocado malentendidos entre los miembros del grupo y la empresa. ADOR responsabiliza a la familia de Danielle y a la exdirectora ejecutivo Min Hee-jin como actores clave en el origen y agravamiento de esta disputa.
La empresa también informó que ha iniciado acciones legales para exigir responsabilidades por la situación, al tiempo que continúa en diálogo con otras integrantes como Hani y Minji. En el caso de Hani, se indicó que ha decidido permanecer en la agencia tras una evaluación personal de la situación. Por su parte, Minji mantiene conversaciones activas con la compañía para definir su futuro.
ADOR aseguró que su objetivo es resolver el conflicto de manera amistosa y garantizar el regreso del grupo a sus actividades lo antes posible. Según el comunicado, las integrantes habrían estado expuestos durante mucho tiempo a información sesgada, lo que derivó en tensiones con la agencia. La prioridad ahora, señalaron, es reconstruir la confianza con los fans y con el público en general.
La salida de Danielle marca un punto crítico en la trayectoria de NewJeans, uno de los grupos femeninos más influyentes del K-pop actual. Mientras tanto, la comunidad de seguidores se mantiene expectante ante los próximos movimientos del grupo y de la agencia, en medio de una serie de disputas que aún no parecen haber llegado a su fin.
rmr