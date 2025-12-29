ADOR confirma salida de Danielle de NewJeans y rescinde contrato exclusivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agencia surcoreana ADOR confirmó oficialmente la salida de Danielle Marsh del grupo de K-pop NewJeans, luego de determinar que sería difícil continuar trabajando con ella. La decisión se dio a conocer tras conversaciones con la artista y su familia, y fue acompañada de la rescisión de su contrato exclusivo.

De acuerdo con el comunicado difundido por la agencia, la ruptura se relaciona directamente con conflictos internos surgidos a raíz de información distorsionada que habría provocado malentendidos entre los miembros del grupo y la empresa. ADOR responsabiliza a la familia de Danielle y a la exdirectora ejecutivo Min Hee-jin como actores clave en el origen y agravamiento de esta disputa.