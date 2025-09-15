Adolescence y The Pitt conquistan los Emmy; mira quién más ganó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Academia de la Televisión celebró la edición 2025 de los Premios Emmy, reconociendo a las mejores producciones emitidas entre junio de 2024 y mayo de 2025. Las grandes triunfadoras de la noche fueron The Pitt, Adolescence y The Studio, que se alzaron con los galardones más importantes.
La británica Adolescence, disponible en Netflix, cumplió las expectativas y se llevó el premio a Mejor Miniserie, además de obtener estatuillas por actuaciones destacadas y reparto. En total, se llevó 4 premios clave, incluyendo Mejor Actor (Stephen Graham), Mejor Actriz de Reparto (Erin Doherty) y Mejor Actor de Reparto (Owen Cooper).
Por su parte, el drama The Pitt venció en la categoría de Mejor Serie Dramática y otorgó premios a Noah Wyle (Mejor Actor Principal) y Katherine LaNasa (Mejor Actriz de Reparto), consolidándose como la producción más premiada en su rubro.
En el ámbito de comedia, The Studio fue la sorpresa del año, al llevarse el galardón a Mejor Serie de Comedia. También fue reconocida con Mejor Actor Principal para Seth Rogen, así como nominaciones múltiples en categorías de reparto.
Mejor Serie Dramática: The Pitt
Mejor Serie de Comedia: The Studio
Mejor Miniserie o Serie Limitada: Adolescence
Mejor Actor Principal en Drama: Noah Wyle (The Pitt)
Mejor Actriz Principal en Drama: Britt Lower (Severance)
Mejor Actor Principal en Comedia: Seth Rogen (The Studio)
Mejor Actriz Principal en Comedia: Jean Smart (Hacks)
Mejor Actor en Miniserie: Stephen Graham (Adolescence)
Mejor Actriz en Miniserie: Cristin Milioti (The Penguin)
Mejor Actor de Reparto en Drama: Tramell Tillman (Severance)
Mejor Actriz de Reparto en Drama: Katherine LaNasa (The Pitt)
Mejor Actor de Reparto en Comedia: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
Mejor Actriz de Reparto en Comedia: Hannah Einbinder (Hacks)
Mejor Actor de Reparto en Miniserie: Owen Cooper (Adolescence)
Mejor Actriz de Reparto en Miniserie: Erin Doherty (Adolescence)
BCT