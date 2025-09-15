Adolescence y The Pitt conquistan los Emmy; mira quién más ganó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Academia de la Televisión celebró la edición 2025 de los Premios Emmy, reconociendo a las mejores producciones emitidas entre junio de 2024 y mayo de 2025. Las grandes triunfadoras de la noche fueron The Pitt, Adolescence y The Studio, que se alzaron con los galardones más importantes.

La británica Adolescence, disponible en Netflix, cumplió las expectativas y se llevó el premio a Mejor Miniserie, además de obtener estatuillas por actuaciones destacadas y reparto. En total, se llevó 4 premios clave, incluyendo Mejor Actor (Stephen Graham), Mejor Actriz de Reparto (Erin Doherty) y Mejor Actor de Reparto (Owen Cooper).