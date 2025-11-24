Adiós al gigante del reggae; Jimmy Cliff parte a los 81

Nacido en julio de 1944 en la parroquia de St. James, Jamaica, Cliff se abrió paso desde una infancia modesta hasta convertirse en uno de los nombres clave del movimiento reggae.

Con su voz, su guitarra y su mensaje, abrió caminos que otros seguirían, no solo en la música sino en la identidad cultural de Jamaica.

La película The Harder They Come, en la que protagoniza, no sólo fue un largometraje: fue un símbolo. Su banda sonora y su historia devolvieron visibilidad a una isla y una música hasta entonces marginadas.

Pero Cliff no sólo fue ícono del reggae: también colaboró con artistas de variados géneros, desde el punk hasta el soul, y dejó una obra que trasciende décadas.