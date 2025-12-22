Adiós al genio detrás de Call of Duty: Zampella muere en trágico accidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vince Zampella, figura clave en la industria de los videojuegos y cocreador de la franquicia Call of Duty, falleció este domingo 21 de diciembre de 2025 a los 55 años en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, California.

De acuerdo con información de la Patrulla de Carreteras de California, el incidente se registró alrededor de las 12:45 p. m., cuando el vehículo que conducía Zampella se salió de la carretera por razones que aún se investigan. El auto impactó contra el guardarraíl, lo que provocó un incendio; el desarrollador fue declarado muerto en el lugar.

Según medios internacionales, en el automóvil viajaba también un acompañante cuya identidad no ha sido revelada. El pasajero fue expulsado del vehículo y posteriormente perdió la vida en el hospital. Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales por parte de la familia.

Vince Zampella fue cofundador de Infinity Ward, estudio responsable de dar vida a Call of Duty, una saga que redefinió el género de los shooters en primera persona. Bajo su liderazgo, la franquicia alcanzó gran notoriedad, especialmente con el lanzamiento de la serie Modern Warfare, considerada por muchos como la etapa más exitosa de la saga.

La noticia de su fallecimiento generó un profundo impacto en la comunidad gamer internacional. Personalidades del medio, desarrolladores y estudios expresaron sus condolencias y destacaron su legado.

"Su pasión por los videojuegos nos inspiró a todos. El mundo ha perdido a un verdadero pionero", escribió Geoff Keighley, organizador de The Game Awards, a través de sus redes sociales.