Adiós a Mani Mounfield, leyenda del britpop y The Stone Roses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gary “Mani” Mounfield, histórico bajista de las bandas británicas The Stone Roses y Primal Scream, falleció a los 63 años, según confirmó su familia a través de redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por su hermano Greg Mounfield, quien publicó en Facebook una imagen del músico junto a su esposa Imelda, fallecida en 2023. “Con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary”, escribió. Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial del deceso.