Adiós a Mani Mounfield, leyenda del britpop y The Stone Roses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gary “Mani” Mounfield, histórico bajista de las bandas británicas The Stone Roses y Primal Scream, falleció a los 63 años, según confirmó su familia a través de redes sociales.
La noticia fue dada a conocer por su hermano Greg Mounfield, quien publicó en Facebook una imagen del músico junto a su esposa Imelda, fallecida en 2023. “Con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary”, escribió. Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial del deceso.
El bajista, considerado pieza clave del llamado “sonido Manchester”, había anunciado recientemente una gira de charlas por el Reino Unido, prevista para iniciar en septiembre de 2026 y concluir en junio de 2027, en la que planeaba repasar su carrera musical.
Mani fue fundamental en la construcción del movimiento Madchester, que emergió a finales de los 80 desde Mánchester, Reino Unido, y que fusionó el rock alternativo con la cultura rave. Su trabajo en el álbum debut de The Stone Roses (1989) marcó un antes y un después en la música británica e inspiró a bandas como Oasis, cuyos miembros confesaron que su vocación musical nació tras ver a los Stone Roses en vivo.
El músico se unió a The Stone Roses en 1987 y permaneció en la banda hasta su ruptura en 1996. Posteriormente, se integró a Primal Scream, con quienes tocó hasta 2011. Ese año regresó con The Stone Roses para una esperada reunión que culminó en 2017, cuando la banda ofreció su último concierto.
