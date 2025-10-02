¿Adiós a los juegos gratis? Amazon elimina la marca Prime Gaming

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon confirmó que la marca Prime Gaming dejará de existir, aunque aclaró que los beneficios de Prime vinculados a Twitch no cambiarán, por lo que los suscriptores podrán seguir disfrutando de las mismas ventajas dentro de la plataforma de streaming.
De acuerdo con el anuncio, los usuarios que tengan su cuenta de Twitch vinculada a Amazon Prime seguirán recibiendo la suscripción gratuita mensual a un canal, además de beneficios como emoticones ampliados, colores personalizados para el chat y almacenamiento extendido de streams.
Aunque ya no aparecerán referencias a Prime Gaming en Twitch, el proceso para canjear estas subs gratuitas se mantendrá igual.
Los miembros de Amazon Prime continuarán recibiendo juegos gratuitos para PC cada mes, mismos que podrán descargar y conservar permanentemente.
Este beneficio se mantiene disponible como parte de Amazon Luna Standard, incluso en aquellos países donde el servicio de juegos en la nube aún no está activo.
En resumen:
Desaparece la marca Prime Gaming, pero no los beneficios.
Los suscriptores conservarán sus subs gratuitas mensuales en Twitch.
El acceso a juegos de PC gratis cada mes también seguirá vigente para los miembros de Prime.
Con esta decisión, Amazon busca unificar sus servicios bajo la marca Prime, manteniendo a Twitch como uno de los ejes de su estrategia de entretenimiento digital.
mrh