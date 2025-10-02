¿Adiós a los juegos gratis? Amazon elimina la marca Prime Gaming

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon confirmó que la marca Prime Gaming dejará de existir, aunque aclaró que los beneficios de Prime vinculados a Twitch no cambiarán, por lo que los suscriptores podrán seguir disfrutando de las mismas ventajas dentro de la plataforma de streaming.

De acuerdo con el anuncio, los usuarios que tengan su cuenta de Twitch vinculada a Amazon Prime seguirán recibiendo la suscripción gratuita mensual a un canal, además de beneficios como emoticones ampliados, colores personalizados para el chat y almacenamiento extendido de streams.

Aunque ya no aparecerán referencias a Prime Gaming en Twitch, el proceso para canjear estas subs gratuitas se mantendrá igual.

Los miembros de Amazon Prime continuarán recibiendo juegos gratuitos para PC cada mes, mismos que podrán descargar y conservar permanentemente.