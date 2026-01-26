Adiós a la voz de Spider-Man: muere el actor Alexis Ortega a los 38 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor mexicano Alexis Ortega, reconocido por su trabajo en doblaje, teatro y televisión. Tenía 38 años.

Ortega fue la primera voz en español latino del Spider-Man de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel, participando en las películas Capitán América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War. Su interpretación fue clave para acercar al público latinoamericano al personaje.

También prestó su voz al personaje Tadashi Hamada en la cinta animada Grandes Héroes (Big Hero 6), consolidando su trayectoria como actor de doblaje.

Además de su labor en cabina, Alexis Ortega incursionó con éxito en la televisión nacional. Destacó por su papel como “El Burro” Van Rankin en la serie biográfica Luis Miguel, una de las producciones más vistas de Netflix en América Latina. Posteriormente interpretó a Federico “DJ Freddy” Limantour en la serie La Casa de las Flores.

El gremio del doblaje y el mundo del entretenimiento lamentaron su partida. La organización ALDA Awards compartió un mensaje de condolencias:

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones.” 🕊️

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa de su fallecimiento.