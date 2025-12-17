Adiós a la Televisión: Premios Oscar se transmitirán exclusivamente por YouTube

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una movida histórica que ha dejado a la industria del entretenimiento en shock, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado que los Premios Oscar dejarán de transmitirse por televisión abierta. En un giro radical hacia lo digital, la ceremonia se verá exclusivamente a través de YouTube, a partir de la 101ª edición de los premios, que se celebrará en 2029. Este cambio, que representa una ruptura con décadas de tradición televisiva, se extenderá hasta 2033, marcando el inicio de una nueva era para uno de los eventos más emblemáticos del cine mundial.

Después de un extenso proceso de negociaciones que se extendió durante gran parte de 2025, la Academia cerró un acuerdo plurianual con YouTube, superando a gigantes tradicionales como NBCUniversal y Disney/ABC, así como a competidores no convencionales como Netflix. Según "Variety", YouTube presentó una oferta que superaba los nueve dígitos, eclipsando la cifra ofrecida por otras plataformas. Este contrato reemplaza el acuerdo previo con ABC, que rondaba los 100 millones de dólares anuales. La caída de la audiencia televisiva y la necesidad de adaptarse a nuevas tendencias digitales fueron factores clave en esta decisión.