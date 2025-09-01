Adiós a Graham Greene, actor de “Danza con Lobos”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El actor Graham Greene, reconocido por su papel en la película Danza con Lobos, falleció este 1 de septiembre en un hospital de Toronto, a los 73 años, tras enfrentar una enfermedad de larga duración, informó el medio especializado Deadline.

El intérprete, originario de Ohsweken, en la reserva de las Seis Naciones, es considerado un referente indígena en Hollywood por abrir camino a nuevas generaciones de actores en la industria cinematográfica.

Greene inició su carrera en el teatro en la década de 1970, y debutó en la televisión con la serie canadiense El Gran Detective (1979). En 1990 dio el salto a Hollywood con Danza con Lobos, donde interpretó a “Pájaro Kicking”, actuación que lo llevó a obtener una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1991.

En televisión y cine, participó en producciones como Northern Exposure, Longmire, Defiance, Goliath, Reservation Dogs, Riverdale, 1883 y Tulsa King.

Su manager declaró a Deadline: “Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente”. Hasta el momento no se han revelado las causas exactas de su muerte.

