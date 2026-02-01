Adiós a Gerardo Taracena, figura del cine, teatro y televisión en México

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial del fallecimiento, y se ha solicitado respeto a la privacidad de su familia durante el duelo.

Gerardo Taracena nació en marzo de 1970 en la Ciudad de México. Desde joven se interesó por las artes escénicas y comenzó su formación en teatro durante su etapa escolar. Posteriormente estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM, institución clave en su formación profesional.

Su salto al cine se dio en la década de los 90, destacando por su fuerza actoral y versatilidad. En 2007 obtuvo el Premio Ariel por su actuación en El violín, cinta que le otorgó amplio reconocimiento en la industria nacional.

En televisión y plataformas digitales participó en series como Narcos: México, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, Diablero y Queen of the South, donde interpretó personajes complejos que conectaron con la audiencia.

El fallecimiento de Gerardo Taracena representa una pérdida para la comunidad artística de México y América Latina, pero su legado perdura a través de una carrera construida con rigor, pasión y entrega total al arte.

