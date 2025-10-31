Además de la multa, Junior H también es vetado de Zapopan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Junior H fue oficialmente vetado del municipio de Zapopan, Jalisco, y sancionado con una multa de 66 mil pesos, luego de interpretar en vivo el narcocorrido “El Azul” durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara.
La canción, que hace referencia a un líder del crimen organizado, fue interpretada el pasado 28 de octubre, pese a estar prohibida bajo el reglamento local, que sanciona la apología del delito en espectáculos públicos. Así lo confirmó el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien aseguró que la canción no estaba incluida en el setlist original entregado por el equipo del artista.
“Se había entregado un listado de temas, pero en el último momento interpretó una canción prohibida. No se trata de censura, sino de cumplir con un reglamento que protege a la comunidad”, declaró el edil.
Como consecuencia, el intérprete de corridos tumbados no podrá presentarse nuevamente en eventos dentro del municipio, según lo reiteró el propio alcalde.
“Podrá cantar en otro lugar, aquí no”, sentenció Frangie.
Además de la prohibición, el promotor del concierto y el recinto donde se realizó el evento recibieron cada uno una multa de 33 mil pesos, sumando un total de 66 mil pesos en sanciones, de acuerdo con la Ley de Ingresos vigente del municipio.
Aunque inicialmente se consideró una penalización mayor, el Ayuntamiento aplicó el monto previsto en la normativa más reciente. También se advirtió que tanto el recinto como los organizadores podrían ser vetados temporalmente de futuros conciertos, mientras se revisan los protocolos de supervisión en espectáculos masivos.
El estado de Jalisco ha mantenido una postura clara contra la normalización de la violencia a través de la música. En años recientes, tanto Zapopan como Guadalajara han implementado sanciones, cancelaciones y restricciones a artistas que interpreten canciones relacionadas con el narcotráfico.
Entre los casos recientes destacan:
Peso Pluma (2023): Multa al promotor por interpretar “PRC” y “Siempre pendientes”; evento posterior cancelado.
Fuerza Regida (2023): Sanción por cantar corridos bélicos en Guadalajara.
Grupo Arriesgado (2023): Cancelación de presentación en Tlaquepaque por riesgo de violencia.
El Komander (2015): Prohibición temporal tras cantar temas prohibidos en Zapopan.
Los Tucanes de Tijuana (2008): Sanción en el Palenque por interpretar narcocorridos.
Hasta el momento, el cantante, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, no ha emitido un comunicado oficial sobre la sanción o el veto. No obstante, su gira $ad Boyz Mania continúa con fechas confirmadas en otras ciudades del país.
El caso ha generado un amplio debate en redes sociales: mientras algunos seguidores defienden el derecho del artista a la libertad de expresión, otros respaldan la decisión del gobierno local de sancionar contenido que, consideran, glorifica al crimen organizado.
