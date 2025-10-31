Además de la multa, Junior H también es vetado de Zapopan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Junior H fue oficialmente vetado del municipio de Zapopan, Jalisco, y sancionado con una multa de 66 mil pesos, luego de interpretar en vivo el narcocorrido “El Azul” durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara.

La canción, que hace referencia a un líder del crimen organizado, fue interpretada el pasado 28 de octubre, pese a estar prohibida bajo el reglamento local, que sanciona la apología del delito en espectáculos públicos. Así lo confirmó el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien aseguró que la canción no estaba incluida en el setlist original entregado por el equipo del artista.

“Se había entregado un listado de temas, pero en el último momento interpretó una canción prohibida. No se trata de censura, sino de cumplir con un reglamento que protege a la comunidad”, declaró el edil.

Como consecuencia, el intérprete de corridos tumbados no podrá presentarse nuevamente en eventos dentro del municipio, según lo reiteró el propio alcalde.

“Podrá cantar en otro lugar, aquí no”, sentenció Frangie.

Además de la prohibición, el promotor del concierto y el recinto donde se realizó el evento recibieron cada uno una multa de 33 mil pesos, sumando un total de 66 mil pesos en sanciones, de acuerdo con la Ley de Ingresos vigente del municipio.

Aunque inicialmente se consideró una penalización mayor, el Ayuntamiento aplicó el monto previsto en la normativa más reciente. También se advirtió que tanto el recinto como los organizadores podrían ser vetados temporalmente de futuros conciertos, mientras se revisan los protocolos de supervisión en espectáculos masivos.