Adele se emociona a las lágrimas al ver a Céline Dion es su concierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adele y Céline Dion se reunieron en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas durante el concierto de Adele el sábado por la noche, la cantante se conmovió al ver a Céline Dion entre el público y terminó en lágrimas.

Pese a no haber detalles sobre lo que hablaron, es claro que fue un encuentro lleno de respeto y admiración mutua. Ambas son leyendas de la música, conocidas por sus voces poderosas y emotivas.

Adele es conocida por canciones como "Hello" y "Someone Like You", ha sido una figura destacada en la escena musical durante años. Céline Dion, por su parte, es famosa por su icónico tema "My Heart Will Go On" de la película Titanic y por su amplia trayectoria artística.

Mientras cantaba su éxito “When We Were Young”, la intérprete notó entre el público a: Céline Dion, acompañada de sus hijos.

Este encuentro entre dos de las voces más emblemáticas del mundo es un momento que los fans de ambas no olvidarán. Aunque no hay noticias de una colaboración musical, los y las fanáticas esperan que este encuentro sea el inicio de algo especial.