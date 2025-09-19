Adele podría encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto en Estados Unidos, sino también uno de los escenarios musicales más codiciados. Para la edición LX del 2026, todo apunta a que la cantante británica Adele podría ser la elegida para encabezar el show de medio tiempo.

De acuerdo con reportes de Page Six, la intérprete de Hello se encuentra en conversaciones con la NFL y Roc Nation, la productora a cargo del espectáculo desde 2019. Aunque todavía no hay confirmación oficial ni contrato firmado, los rumores han encendido la expectativa entre sus seguidores y la industria musical.

El Super Bowl 2026 se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto que ya albergó el evento en 2016.

Si Adele acepta, representaría un giro notable respecto a los últimos shows del medio tiempo, caracterizados por coreografías espectaculares y despliegues visuales masivos. La propuesta para la británica estaría enfocada en su voz y la emotividad de sus baladas, lo que daría un tono más íntimo al espectáculo.