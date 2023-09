Adele conquista a los mexicanos con look durante concierto [VIDEO]

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La famosa cantante Adele Laurie Blue Adkins, mejor conocida como Adele, conquistó a los mexicanos al mostrarse con un look muy mexicano y pos si fuera poco no dudó en portar en los hombros una bandera tricolor.

La artista originaria de Londres, Reino Unido, tuvo una presentación el 15 de septiembre en The Colosseum, teatro perteneciente al famoso Caesars Palace, en Las Vegas.

Esta fecha del inicio de la Independencia de México también es conmemorada por los connacionales que residen en Estados Unidos, por lo que no dudaron en llevar diversos regalos alusivos.

De manera sorpresiva cuando la cantante de 35 años de edad interpretaba su éxito "When we were young" decidió caminar entre los asistentes, fue ahí donde mexicanos presentes aprovecharon tenerla tan cerca y no dudaron en hacerle varios regalos, como una bandera de México, una muñeca Lele y una diadema.

Adela al ver la muñeca hizo cara de sorpresa y la recibió con gusto, luego, su fan le colocó la diadema sobre la cabeza, ante esto la británica enseguida le agradeció con un abrazo al joven.

Posteriormente, alguien más le dio una bandera de México, misma que decidió ponerse sobre un hombro como si fuera una capa, y así continuar con el show.

El momento quedó grabado y posteriormente fue compartido en las redes sociales, donde rápidamente tomó gran popularidad.