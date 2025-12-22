Adelanto de “Digger”; comedia catastrófica que une a Iñárritu y Tom Cruise

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Salió el primer adelanto de "Digger", película que se anuncia como comedia negra, sátira política y cine de desastre, todo al mismo tiempo. Tom Cruise aparece irreconocible bajo la dirección del mexicano Alejandro González Iñárritu. El filme llegará a salas el 2 de octubre de 2026, distribuido por Warner Bros. Pictures.

La inesperada alianza entre el ganador de cuatro premios Oscar y una de las mayores estrellas de Hollywood marca un giro en la trayectoria de ambos. Digger se filmó durante seis meses en locaciones naturales del Reino Unido y reunió a un elenco internacional encabezado por Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Emma D’Arcy y Riz Ahmed, conformando una de las apuestas más ambiciosas del cine reciente.

El regreso de Iñárritu al cine en inglés ocurre tras El renacido y la recepción dividida de Bardo. En esta ocasión volvió a colaborar con el cinefotógrafo Emmanuel “El Chivo” Lubezki, quien filmó en 35 mm VistaVision, apostando por una estética poco común en la comedia contemporánea. El guion fue desarrollado a partir de una idea original del director y coescrito con Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Sabina Berman.