Adal Ramones cancela Enrollados tras salidas del elenco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto Enrollados, que buscaba reunir nuevamente a figuras emblemáticas del extinto programa Otro Rollo, fue cancelado de manera definitiva. Así lo confirmó Adal Ramones, luego de que Yordi Rosado, Gaby Platas y Lalo España anunciaran públicamente su salida de la gira, en medio de una creciente polémica por problemas logísticos y presuntas irregularidades por parte de las empresas organizadoras.

En días previos, se había informado que las presentaciones de Enrollados serían reprogramadas debido a temas de logística ajenos al elenco. Sin embargo, la falta de claridad, los cambios constantes y el vencimiento de contratos derivaron en la decisión de varios integrantes de no continuar en el proyecto.

Ante este escenario, Adal Ramones compartió un comunicado en redes sociales en el que expresó su tristeza por no poder concretar el esperado reencuentro. El conductor y actor señaló que, pese a los intentos por salvar la gira, las condiciones hicieron imposible continuar con el proyecto.