Adal Ramones cancela Enrollados tras salidas del elenco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto Enrollados, que buscaba reunir nuevamente a figuras emblemáticas del extinto programa Otro Rollo, fue cancelado de manera definitiva. Así lo confirmó Adal Ramones, luego de que Yordi Rosado, Gaby Platas y Lalo España anunciaran públicamente su salida de la gira, en medio de una creciente polémica por problemas logísticos y presuntas irregularidades por parte de las empresas organizadoras.
En días previos, se había informado que las presentaciones de Enrollados serían reprogramadas debido a temas de logística ajenos al elenco. Sin embargo, la falta de claridad, los cambios constantes y el vencimiento de contratos derivaron en la decisión de varios integrantes de no continuar en el proyecto.
Ante este escenario, Adal Ramones compartió un comunicado en redes sociales en el que expresó su tristeza por no poder concretar el esperado reencuentro. El conductor y actor señaló que, pese a los intentos por salvar la gira, las condiciones hicieron imposible continuar con el proyecto.
Lalo España
El actor explicó que su contrato había vencido y que, tras las reprogramaciones, no podía continuar por compromisos previos. Aclaró públicamente que no formaría parte de la gira y pidió al público no adquirir boletos esperando verlo en Enrollados.
Yordi Rosado
Señaló que solicitó la revisión legal del caso ante las declaraciones surgidas en torno a la gira. Expresó su respaldo a sus compañeros y lamentó lo ocurrido, destacando que el proyecto le generaba gran ilusión.
Gaby Platas
Afirmó que las empresas responsables no han brindado información clara al público. Denunció falta de comunicación, irregularidades en el proceso y el vencimiento de su contrato, además de señalar que no existía información oficial sobre nuevas fechas ni reembolsos al momento de su pronunciamiento.
Adal Ramones
Confirmó la cancelación definitiva de la gira, expresó su tristeza por no concretar el reencuentro y aseguró que las empresas organizadoras se comprometieron a devolver el dinero de los boletos. Reconoció que, pese a poner “todo el corazón y empeño”, no fue posible rescatar el proyecto.
