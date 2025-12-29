Acusan a mujer de revender flores robadas de la Basílica de Guadalupe en Monterrey [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue exhibida en redes sociales luego de ser captada presuntamente robando flores colocadas como ofrenda a la Virgen de Guadalupe dentro de la Basílica, en Monterrey, Nuevo León.
El hecho fue registrado en video y difundido por una usuaria de TikTok, quien grabó el momento en que la mujer selecciona varios ramos directamente del altar y los saca del templo sin ser confrontada.
La grabación continúa en el exterior, donde la misma mujer aparece en un puesto callejero ofreciendo las flores que, minutos antes, habría tomado del interior del recinto religioso. La testigo la encara y le pregunta si va a venderlas, pero la mujer evita responder.
Posteriormente, en otro video, la mujer aparentemente asiente con la cabeza ante el cuestionamiento, lo que reforzó la versión de que sustrajo las flores con fines de reventa. Las imágenes muestran que vestía una sudadera negra con alas, leggins grises y tenis blancos.
El hecho habría ocurrido el pasado 24 de diciembre, una de las fechas con mayor afluencia de fieles al templo. Usuarios en redes sociales expresaron su indignación, calificando la acción como una falta de respeto hacia un espacio sagrado.
La viralización del video en TikTok y otras plataformas como Facebook y X generó llamados para que las autoridades del recinto refuercen la vigilancia, especialmente en fechas conmemorativas como la Navidad o el Día de la Virgen.
