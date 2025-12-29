Acusan a mujer de revender flores robadas de la Basílica de Guadalupe en Monterrey [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue exhibida en redes sociales luego de ser captada presuntamente robando flores colocadas como ofrenda a la Virgen de Guadalupe dentro de la Basílica, en Monterrey, Nuevo León.

El hecho fue registrado en video y difundido por una usuaria de TikTok, quien grabó el momento en que la mujer selecciona varios ramos directamente del altar y los saca del templo sin ser confrontada.

La grabación continúa en el exterior, donde la misma mujer aparece en un puesto callejero ofreciendo las flores que, minutos antes, habría tomado del interior del recinto religioso. La testigo la encara y le pregunta si va a venderlas, pero la mujer evita responder.