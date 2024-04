Acusa Yuridia malos tratos en hotel de Lázaro Cárdenas tras show

Ante los señalamientos, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para defenderse. Sobre el daño al dron, negó que ella lo haya causado deliberadamente.

"Jamás vi un drone y jamás agarré un rayo láser para dañar un dron", dijo, al momento de agregar que sí lo pudo haber causado el equipo de luces de su concierto, pero que no está en sus manos.

Asimismo, compartió una mala experiencia en el hotel en el que se hospedaron en el puerto michoacano.

"Hoy hablé con un músico mío, que es de Argentina, que me dijo que en su cuarto no servía el aire acondicionado. Entonces pidió que se lo arreglaran, y en lugar de arreglárselo le dijeron: 'Pues en Argentina hace frío, ¿no?'. Prácticamente diciéndole '¿por qué no te regresar a Argentina?'", relató.