Actriz que viene a la Conco en Morelia abre OnlyFans

Es la voz de Marinette Dupain-Cheng / Ladybug, la Princesa Zelda, Kaguya Shinomiya, Shoko Komi, Nanami Momozono, Echo en Overwatch, Xayah en League of Legends, Catra en She-Ra y las princesas del poder, Filo en The Rising of the Shield Hero, Juana de Arco en Fate/Apocrypha, Yuzuriha Ogawa en Dr. Stone,Suzune Horikita en Classroom of the Elite, Wiz en KONOSUBA, Koharu Hidaka en Hi Score Girl y muchos personajes más.