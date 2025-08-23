Actriz de Vivan los niños se casará; así lo anunció

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Natalia Juárez, recordada por su papel como “Simoneta” en la telenovela infantil ¡Vivan los niños!, anunció que se casará con su pareja Michele Libretti.
Juárez, de 30 años, compartió en sus redes sociales la romántica propuesta de matrimonio que recibió en una playa al atardecer, con un arcoíris de fondo como escenario. En las imágenes y videos difundidos se observa el instante en que Libretti se arrodilla para entregarle el anillo de compromiso, provocando lágrimas de emoción en la actriz.
“Después de 473.040.000 segundos juntos… She said yes! Qué emoción seguir compartiendo la vida contigo”, escribió Natalia junto a la publicación, en la que también se le ve celebrando con besos y abrazos.
Con humor y entusiasmo, escribió en otra de sus publicaciones: “Tengo muchas cosas para decir, pero por ahora solo puedo decir… Prepárense porque estaré insoportable en mi BRIDE ERA”.
La noticia ha causado nostalgia entre quienes crecieron viéndola en la pantalla, celebrando que aquella niña que hacía reír con ocurrencias entrañables hoy comienza una nueva etapa en su vida.
