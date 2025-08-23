Actriz de Vivan los niños se casará; así lo anunció

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Natalia Juárez, recordada por su papel como “Simoneta” en la telenovela infantil ¡Vivan los niños!, anunció que se casará con su pareja Michele Libretti.

Juárez, de 30 años, compartió en sus redes sociales la romántica propuesta de matrimonio que recibió en una playa al atardecer, con un arcoíris de fondo como escenario. En las imágenes y videos difundidos se observa el instante en que Libretti se arrodilla para entregarle el anillo de compromiso, provocando lágrimas de emoción en la actriz.

“Después de 473.040.000 segundos juntos… She said yes! Qué emoción seguir compartiendo la vida contigo”, escribió Natalia junto a la publicación, en la que también se le ve celebrando con besos y abrazos.