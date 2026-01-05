Actriz de Marvel revela que lucha contra un daño cerebral irreversible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Evangeline Lilly, actriz canadiense reconocida por interpretar a Hope van Dyne, The Wasp, en el Universo Cinematográfico de Marvel, confirmó que padece daño cerebral permanente.

La revelación llegó a través de un video difundido en sus redes sociales, donde Lilly compartió los resultados de diversos estudios neurológicos. El diagnóstico médico fue claro y devastador: Lesión Cerebral Traumática (TBI, por sus siglas en inglés), consecuencia de un severo accidente en el que —según relató— se “destrozó la cara”.

“Casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a una capacidad disminuida”, explicó la actriz de 46 años. Lo que durante meses atribuyó a síntomas de perimenopausia resultó ser, en realidad, el impacto prolongado de una conmoción cerebral severa que detonó un notable declive cognitivo.

Durante el último año, Evangeline Lilly se vio obligada a reducir drásticamente su ritmo de vida. La claridad que trajo el diagnóstico fue, paradójicamente, un alivio y una sentencia. “Ahora mi trabajo es llegar al fondo de esto con los médicos y embarcarme en el duro trabajo de arreglarlo”, afirmó.

En medio del diagnóstico, Lilly encontró refugio en lo esencial. “Jugando en mi lugar favorito… el bosque. La naturaleza me habla”, escribió en redes sociales.