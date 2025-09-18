Actriz de Marvel pide cancelar Disney+ tras polémica en ABC

La reacción de la actriz se da luego de que ABC suspendiera indefinidamente el programa nocturno conducido por Jimmy Kimmel, después de que este hiciera comentarios irónicos en torno al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido una semana antes en Estados Unidos.

La controversia escaló al punto que SAG-AFTRA —el sindicato estadounidense que agrupa a actores, locutores y artistas de radio y televisión— también se pronunció en contra de la cancelación del show, aludiendo a un ataque a la libertad de expresión:

“La democracia prospera cuando se expresan diversos puntos de vista. La decisión de suspender la transmisión de Jimmy Kimmel Live! es el tipo de represión y represalia que pone en peligro las libertades de todos”.