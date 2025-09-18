Actriz de Marvel pide cancelar Disney+ tras polémica en ABC
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz canadiense Tatiana Maslany, conocida por su papel como She-Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel, alzó la voz en redes sociales tras la cancelación del programa "Jimmy Kimmel Live!" y llamó a sus seguidores a cancelar sus suscripciones a Disney+, Hulu y ESPN.
A través de sus historias de Instagram, Maslany publicó un contundente mensaje: “Cancela tu suscripción de Disney, Hulu y ESPN”, como protesta ante lo que considera un acto de censura por parte de la cadena ABC, propiedad de Disney.
La reacción de la actriz se da luego de que ABC suspendiera indefinidamente el programa nocturno conducido por Jimmy Kimmel, después de que este hiciera comentarios irónicos en torno al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido una semana antes en Estados Unidos.
La controversia escaló al punto que SAG-AFTRA —el sindicato estadounidense que agrupa a actores, locutores y artistas de radio y televisión— también se pronunció en contra de la cancelación del show, aludiendo a un ataque a la libertad de expresión:
“La democracia prospera cuando se expresan diversos puntos de vista. La decisión de suspender la transmisión de Jimmy Kimmel Live! es el tipo de represión y represalia que pone en peligro las libertades de todos”.
RPO