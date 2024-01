Actriz cuenta como se enteró del catálogo de Televisa y lo describe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una actriz contó en entrevista que supo que sí existió el catálogo de Televisa, dijo cómo fue que se enteró de él por un amigo, y hasta lo describió.

Se trata de Violeta Isfel, quien nunca había hablado del tema hasta hace poco en una entrevista.

"Esto también es algo que no me había atrevido a hablar. Que quedé claro que no estoy tirándole a las mujeres, ni soy feminista, ni nada, porque ahora resulta que todos son de cristal y no puedo decir nada, pero la realidad es que yo estoy hablando desde mi punto de vista, de mi experiencia y lo que viví", dijo.

Asimismo, en el clip de video, que fue subido a X por la cuenta de La Tía Sandra, Violeta detalló que fue un amigo político el que le contó de este muestrario:

"Un amigo político, que no recuerdo el nombre, pero fue hace mil años atrás, me habló muy asustado para decirme: 'Violeta, acaba de llegarme el catálogo', del famoso catálogo que tanto hablan. Y yo de: '¿De quién estás hablando?'".

Añadió que el catálogo llegó a manos de su amigo y que estaba en orden alfabético, pero que en él no aparecía su nombre:

"Bueno me contó una sarta de cosas que yo decía que no es real, y me dijo: 'Te lo juro, lo tengo en mis manos, y me fui directo a la V para ver si te encontraba hija de la ching4d4, porque te iba a regañar'. No me encontró obviamente".

Así lo contó todo: