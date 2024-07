Actor que grabó con Luna Bella en el Metro se disculpa con los agraviados; lo hace por su familia, dice

Asimismo, en sus redes sociales emitió un comunicado en el que enlistó once puntos para pronunciarse sobre los polémicos hechos; escribió:

"1- Soy padre y jefe de familia desde hace algunos años, motivo por el cual me he visto en la necesidad de buscar más de un empleo para solventar a mi familia al igual que millones de mexicanos que luchan día a día para darle a sus familias la mayor calidad de vida. he sido policía de la CDMX, modelo, bailarín, conductor y creador de contenido.

2- Durante estos años he tenido la oportunidad de relacionarme con maravillosas personas con quienes he colaborado y que me han permitido explorar mis gustos y preferencias, asumiendo públicamente que soy bisexual y que formó parte de la población LGBT+ [comunidad que los últimos años me ha recibido, cuidado y respetado como ser humano y con quienes estoy muy agradecido].

3- Fui invitado como parte de mi trabajo de creador de contenido para adultos a grabar unas escenas en colaboración con mujer luna bella y otros actores y extras. dicha colaboración seria remunerable a través de plataformas de distribución de contenido. como en otras actividades de trabajo y grabaciones recibí indicaciones de donde presentarme, horarios y vestuario. mismos que no se interponían con ninguno de mis otros trabajos.

4- Fui citado alrededor de las 11:00 pm en las instalaciones de una estación del sistema colectivo metro. Ahí se encontraba el resto de los actores, extras y equipo de producción. de un inicio de manera irresponsable asumí que la producción contaba con los permisos necesarios para grabar ahí, ya que en ningún momento ninguna autoridad nos mencionó lo contrario, incluso el vagón e instalaciones estaban libres de usuarios.

5- Lo que sucedió ahí fue meramente actuación. No existió penetración de ningún tipo y todo lo sucedido fue consensuado por todas las partes involucradas. nunca nadie fue obligado a participar ni como actores, extras o parte del equipo de producción.

6- Quiero aclarar que en ningún momento tuvimos interacción con usuarios del transporte, únicamente se encontraban presentes actores, extras y equipo de producción. Es mentira lo que se dice que habían usuarios e incluso niños.

7- El vestuario que portaba es simplemente eso, un disfraz que se compra en cualquier tienda, no forma parte de ninguna corporación y mucho menos tiene algún tipo de insignia. quiero aclarar que mi uniforme otorgado por la SSC de la CDMX, nunca ha sido utilizado en ninguna grabación de contenido.

8- Quiero aclarar que todo lo sucedido se llevó a cabo en un día y horarios en donde yo me encontraba de descanso de mis otros trabajos.

9- En cada uno de mis trabajos de he tratado de dar lo mejor de mi, incluso como policía de la SSC he recibido condecoraciones por mi servicio, por lo cual me entristece que se mezclen diversas situaciones y se me quite la oportunidad de seguir sirviendo a mi patria al ser suspendido de mis actividades como policía segundo derivado de un segundo trabajo.

10- Reconozco mis errores en esta situación, asumo las consecuencias de mis actos [faltas administrativas] y ofrezco una disculpa publica a mis compañeros de la SSC que se han sentido ofendidos y a quienes les digo que mi intención nunca ha sido manchar el nombre de la institución, si no que más bien las situaciones no me favorecieron esta ocasión. una disculpa a la sociedad en general y a todo aquel que se haya sentido ofendido con mis acciones. sin embargo les reitero mi actuar no fue de mala fe y no falte a ninguna situación grave, más que a una falta administrativa por grabar sin un permiso el cual di por hecho que la producción ya tenia.

11- Ojalá esta situación también sirva para enaltecer y dignificar todo tipo de trabajo, el trabajo sexual en cualquiera de sus ramas no debe ser señalado ni discriminado siempre y cuando no dañe a terceras personas (SIC)".