Actor Mauricio Martínez revela que el cáncer regresó a su cuerpo por quinta vez

IG/martinezmau
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales, el actor y cantante mexicano Mauricio Martínez reveló que el cáncer de vejiga ha regresado a su vida tras siete años en remisión.

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar vs el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Pese a la noticia, Martínez compartió un mensaje esperanzador y lleno de gratitud. Señaló que la detección fue temprana, que se encuentra en excelentes manos médicas y rodeado de apoyo emocional:

“Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por QUINTA vez, continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa (sic)”.

El artista, reconocido por su trabajo en teatro musical y televisión tanto en México como en Estados Unidos, dijo que se enfocará en terminar un libro que ha estado escribiendo, además de nuevos proyectos artísticos.

“Aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar”, concluyó.

