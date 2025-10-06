Actor Mauricio Martínez revela que el cáncer regresó a su cuerpo por quinta vez

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar vs el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Pese a la noticia, Martínez compartió un mensaje esperanzador y lleno de gratitud. Señaló que la detección fue temprana, que se encuentra en excelentes manos médicas y rodeado de apoyo emocional:

“Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por QUINTA vez, continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa (sic)”.