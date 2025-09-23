Actor de “El diario de Ned” es visto en situación de calle; fans organizan ayuda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon El diario de Ned, fue visto recientemente viviendo en situación de calle, lo que ha causado conmoción entre seguidores de la serie.
El hecho se dio a conocer a través de un video publicado por la usuaria de TikTok @lethallalli, quien lo reconoció y más tarde confirmó su identidad con otro video, donde él mismo dice su nombre frente a cámara. Conmovida por su estado, Citlalli, nombre de la joven, organizó una campaña de recaudación de fondos para ayudarlo a salir adelante y reconstruir su vida.
Tylor Chase interpretó a Martin Qwerly, un personaje recordado por su personalidad extrovertida y parlanchina, lo que lo convirtió en uno de los favoritos del programa.
El también actor de la serie, Daniel Curtis Lee (quien interpretó a Cookie), confirmó la identidad de Chase y declaró que atravesó momentos difíciles. Desde México, donde se encuentra actualmente, aseguró que lo buscará para ayudarlo en cuanto regrese a Estados Unidos.
"La vida es difícil y todos tenemos nuestros problemas. Sé que se puede recuperar de esto", escribió Daniel en redes sociales.
La comunidad de fans ha comenzado a compartir la historia y aportar donaciones como muestra de apoyo.
BCT