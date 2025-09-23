Actor de “El diario de Ned” es visto en situación de calle; fans organizan ayuda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon El diario de Ned, fue visto recientemente viviendo en situación de calle, lo que ha causado conmoción entre seguidores de la serie.

El hecho se dio a conocer a través de un video publicado por la usuaria de TikTok @lethallalli, quien lo reconoció y más tarde confirmó su identidad con otro video, donde él mismo dice su nombre frente a cámara. Conmovida por su estado, Citlalli, nombre de la joven, organizó una campaña de recaudación de fondos para ayudarlo a salir adelante y reconstruir su vida.