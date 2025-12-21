Accionista de Warner Bros. pide a Paramount mejorar su oferta de compra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las negociaciones entre Paramount Global y Warner Bros. Discovery podrían no estar completamente cerradas. A pesar de que la junta directiva de Warner Bros. rechazó formalmente la oferta de compra en diciembre de 2025, Harris Associates, el quinto mayor accionista del estudio, ha declarado que todavía está dispuesta a evaluarla.

El inversionista considera que hay elementos de la propuesta que podrían ser valiosos, pero reconoce que Paramount debe mejorar los términos del acuerdo para que la revisión sea viable.

De acuerdo con Alex Fitch, gerente de portafolio en Harris Associates, si bien en cuestión de valor monetario la oferta de Paramount (108 mil millones de dólares) está técnicamente igualada con la de Netflix (86 mil millones de dólares), son los términos del acuerdo los que inclinan la balanza a favor del servicio de streaming.

“La pelota está en su terreno”, declaró Fitch, sugiriendo que ahora depende de Paramount rediseñar su propuesta si desea continuar en la carrera por el control de Warner Bros.

La junta directiva de Warner Bros. rechazó la propuesta de Paramount por considerarla “ilusa”, argumentando que no ofrecía ningún valor real más allá del dinero. En contraste, la oferta de Netflix habría incluido una estrategia integral que considera la estructura del estudio, sus franquicias y la integración con sus propias operaciones.

Aunque no se dieron detalles específicos, la respuesta de Warner sugiere que la propuesta de Netflix estaría mejor alineada con los intereses a largo plazo de la compañía y su equipo directivo.

mrh