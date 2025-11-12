"Accidente 2" llegará a Netflix el 10 de diciembre; revelan tráiler oficial [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Netflix reveló el tráiler oficial de la segunda temporada de Accidente, la exitosa serie mexicana que regresa con nuevos secretos, giros inesperados y el regreso de los personajes principales, ahora enfrentando las consecuencias legales tras la tragedia que marcó a cuatro familias.

A través de sus plataformas oficiales, Netflix confirmó que Accidente 2 se estrenará el próximo 10 de diciembre, un año después de los eventos ocurridos en la fiesta infantil que desencadenó la desaparición de una menor y la muerte de otros menores. La historia mostrará cómo algunos personajes están en prisión, mientras otros enfrentan dilemas éticos entre buscar redención o dejarse llevar por la venganza.