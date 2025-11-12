"Accidente 2" llegará a Netflix el 10 de diciembre; revelan tráiler oficial [Video]
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Netflix reveló el tráiler oficial de la segunda temporada de Accidente, la exitosa serie mexicana que regresa con nuevos secretos, giros inesperados y el regreso de los personajes principales, ahora enfrentando las consecuencias legales tras la tragedia que marcó a cuatro familias.
A través de sus plataformas oficiales, Netflix confirmó que Accidente 2 se estrenará el próximo 10 de diciembre, un año después de los eventos ocurridos en la fiesta infantil que desencadenó la desaparición de una menor y la muerte de otros menores. La historia mostrará cómo algunos personajes están en prisión, mientras otros enfrentan dilemas éticos entre buscar redención o dejarse llevar por la venganza.
La nueva entrega, que constará de diez episodios, presenta además la incorporación de nuevos personajes cuyas revelaciones podrían cambiar el rumbo del caso.
Con locaciones mexicanas y una producción de alto nivel, Accidente ha sido una de las producciones en español más vistas en la plataforma durante su primera temporada. Ahora, con su desenlace anunciado, los seguidores esperan descubrir cómo terminarán las historias de quienes sobrevivieron al accidente... y de quienes cargan con su memoria.
rmr