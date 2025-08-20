Entretenimiento

Abuelita tiktoker de Michoacán cumple 97 años y tiene más de 1 millón de seguidores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy, una de las tiktokers más queridas de México cumple 97 años: se trata de Ma Nena, originaria de Quiringuicharo, Michoacán, quien ha conquistado a más de un millón de personas con su ternura y carisma en redes sociales.

Abuelita tiktoker de Michoacán cumple 97 años y tiene más de 1 millón de seguidores

Fue a través de TikTok, donde su familia ha compartido decenas de videos que muestran momentos cotidianos llenos de humor, cariño y sabiduría.

Así, Ma Nena se ha convertido en un ejemplo de vida y energía, a pesar de su avanzada edad.

Sus seguidores no han dejado pasar la oportunidad de felicitarla por su cumpleaños número 97, inundando los comentarios con muestras de cariño y admiración.

“Ejemplo de vida, la queremos mucho”, “Feliz cumpleaños, Ma Nena”, son algunas de las frases que sus fans le han dedicado en esta fecha tan especial.

