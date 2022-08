Abuelita llora al recordar que ninguno de sus 16 hijos la procura

Por último dijo que nadie la ayuda y externó la tristeza que siente por vivir en el olvido de sus hijos:

“Ellos se olvidaron de mí, el día que yo me muera ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero como quiera ya estoy cerca del panteón, mi hija dice que va pedir apoyo del pueblo, así es mi vida. Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo, quedé viuda a mis 33 años, me fui a trabajar a México y Chicago para mandarles a mis padres que me ayudaban con mis hijos”, finalizó.