Abuelita gasta su pensión en estampas del álbum de Qatar para ver felices a sus nietos

El portal TN indica que la señora tiene 15 nietos, y en 2018 llenó el álbum de ese año ¡15 veces! para sus quince nietos. También llenó cinco veces el de La Copa América del año pasado, donde Argentina salió campeón.

"¿Les digo la verdad? No sé cuanto dinero llevo gastado en álbumes, pero no me preocupa", dijo y añadió que ya está pegando estampas en el cuarto álbum de Qatar.

La fiebre por el futbol en el país sudamericano es bastante y ahora con el mundial crece. Desde pequeños hasta los más grandes viven con mucha pasión este deporte.

Las autoridades municipales organizan intercambio de estampillas cada sábado, y ahí va la abuelita para canjear las que tiene repetidas y cumplir con su misión de llenar el famoso álbum.

AC