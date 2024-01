Abrepuertas de Oxxo revela cuánto gana; a veces $800 al día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos días se ha vuelto tendencia en redes sociales abrir puertas del Oxxo, que a manera de broma los usuarios han tomado como su emprendimiento de inicio de año.

Junto con ello surgió la inquietud de saber cuánto llega a ganar una persona que dedica parte de su día a día a esto, y aquí te lo vamos a contar.

Un tiktoker entrevistó a un abrepuertas de un Oxxo, del que no se precisó su ubicación, pero se cree que en Chiapas.

A decir del chico, si se dedica a trabajar todo un día "de sol a sol" llegaría a obtener hasta 800 pesos en una jornada continua.

En este sentido, el joven aseveró que hay personas que le dan desde 5 y hasta 20 pesos por el solo hecho de abrirles la puerta al entrar y salir del establecimiento.

El chavo también contó que él decide sus horarios, y hasta se da recesos para no trabajar en el sol.

“De 7 de la mañana a 1:00 de la tarde, 250. Sino quiero que me pegue el sol, me pongo a las 4:00 pa' 8:00, otros 250, son 500. Pero si me aferro de las 7:00 de la mañana a 8:00 o 9:00 de la noche se mete unos 800, 700 varos, libres ya con comida y refresco aparte”, dijo.

Escúchalo en el siguiente video: