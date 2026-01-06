Abarrotan mansión de influencer Muñeca Diamante de Rubí por regalos de Reyes en Apatzingán

La información fue difundida a través de redes sociales, donde circularon imágenes y videos que mostraban una larga fila de niñas y niños acompañados por sus familiares, esperando recibir un regalo. Aunque la influencer ya no se encontraba en el municipio, había dejado todo organizado para continuar con esta actividad.

De acuerdo con lo compartido por la propia Muñeca Diamante de Rubí a través de redes sociales, dejó todo programado para la entrega antes de regresar a Estados Unidos y posteriormente viajar a Dubái, destino en el que suele pasar largas temporadas.

La entrega se realizó en su conocida casa ubicada en una colonia popular de Apatzingán, cuya fachada destaca por su tamaño y detalles lujosos. La influencer permitió que su equipo abriera las puertas del inmueble para realizar el evento.