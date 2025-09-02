A través de Change.org, exigen cancelar a los Aguilar del Grito en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- La participación de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar en el concierto del próximo 15 de septiembre en Paseo Alcalde ha desatado inconformidad entre ciudadanos, quienes a través de Change.org exigen al gobierno de Jalisco que cancele su presentación como parte de las celebraciones oficiales del Grito de Independencia.
La petición, impulsada por Susan Belén Yáñez, acusa a los artistas de expresar posturas que —según los firmantes— promueven una visión excluyente hacia la comunidad migrante. Declaraciones como la de Pepe Aguilar, quien instó a “hacer las cosas legalmente” durante un concierto en EE.UU., y la de Ángela Aguilar, quien se definió como “mexicoamericana legal”, han sido tomadas como expresiones que dividen en lugar de unir.
Quienes apoyan la iniciativa también cuestionan que los integrantes de la dinastía Aguilar representen los valores de una celebración nacional, señalando que su imagen pública ha estado marcada por actitudes elitistas y alejadas de la realidad del pueblo mexicano, en especial de las familias migrantes que, aseguran, han sido clave en su éxito.
Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni los artistas han emitido una postura oficial. La petición sigue activa y acumulando firmas, bajo el argumento de que las fiestas patrias deben ser un espacio de unidad, respeto e inclusión, y no un escenario para discursos que —afirman— refuerzan la discriminación.