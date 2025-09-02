A través de Change.org, exigen cancelar a los Aguilar del Grito en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- La participación de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar en el concierto del próximo 15 de septiembre en Paseo Alcalde ha desatado inconformidad entre ciudadanos, quienes a través de Change.org exigen al gobierno de Jalisco que cancele su presentación como parte de las celebraciones oficiales del Grito de Independencia.

La petición, impulsada por Susan Belén Yáñez, acusa a los artistas de expresar posturas que —según los firmantes— promueven una visión excluyente hacia la comunidad migrante. Declaraciones como la de Pepe Aguilar, quien instó a “hacer las cosas legalmente” durante un concierto en EE.UU., y la de Ángela Aguilar, quien se definió como “mexicoamericana legal”, han sido tomadas como expresiones que dividen en lugar de unir.