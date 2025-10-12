‘A ti, ¿quién te espera?’, el emotivo corto animado de Cerveza Victoria para Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su tradicional campaña de Día de Muertos, Cerveza Victoria presentó su primer cortometraje animado: A ti, ¿quién te espera?, una historia que sin una sola palabra, logra decirlo todo.

La pieza, de poco más de cuatro minutos, presenta a Jorge, un hombre de mediana edad, y Rogelio, un tierno xoloitzcuintle blanco. Ambos se encuentran por azar del destino, y juntos construyen una relación entrañable marcada por la compañía, el cariño y los silencios compartidos. Una vez llegada la muerte, el lazo que los une trasciende planos y celebra el reencuentro que todo mexicano anhela el 2 de noviembre.

Con una animación artesanal que brilla por su detalle, color y movimiento, el corto refleja no solo la estética tradicional mexicana, sino también el sentido profundo de pertenencia, familia y amor incondicional que define al Día de Muertos.

A ti, ¿quién te espera? ha sido bien recibida en redes sociales, donde usuarios han compartido el video junto a recuerdos de sus seres queridos —incluidas mascotas—, destacando la emotividad de la historia. El cortometraje puede verse en la pagina de YouTube de Cerveza Victoria.