"¿A qué vienen si no traen dinero?" vendedora de Mazatlán arremete contra turistas

En entrevista para el medio Sinaloa En Línea la mujer se quejó de que los turistas sólo van a conocer pero no gastan en comida.

En este sentido, dijo que los visitantes prefieren comer sopas instantáneas, sándwich y tomar agua, en lugar de consumir los alimentos que ellos venden en el puerto.

“Muy bajas las ventas, como al 40% están las ventas; el turismo quiere pura sopa Maruchan, pues no traen dinero, puro de esos llegan no consumen, pura sopa Maruchan y sándwich quieren comer, no compran ni refresco, puros galones de agua”, arremetió.

Y finalizó así: "¿A qué vienen si no traen dinero?".

El video se ha viralizado en las redes sociales en las que los usuarios se han quejado que algunas cosas en los destinos turísticos del país son exageradamente caras, por lo que muchos optan por no comprar.