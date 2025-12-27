¿A qué hora ver el final de Stranger Things en México? Aquí te lo contamos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de años de batallas contra criaturas, misterios paranormales y viajes entre dimensiones, la historia de Hawkins y el Upside Down llegará oficialmente a su fin. La serie Stranger Things estrenará su último capítulo el próximo 31 de diciembre, justo antes del Año Nuevo.

De acuerdo con el calendario oficial de estrenos de Netflix, el episodio final estará disponible a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Desde ese momento, los suscriptores podrán buscar el título en la plataforma y ver el desenlace de una de las series más exitosas de la última década.

Un capítulo para la historia

Este episodio no será uno más: Netflix ha revelado que el cierre de Stranger Things tendrá una duración extendida y un formato especial para dar espacio a una despedida emotiva y completa. La intención es cerrar todas las historias pendientes de los personajes y dejar satisfechos a los millones de fans que han seguido cada temporada desde 2016.