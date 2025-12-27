¿A qué hora ver el final de Stranger Things en México? Aquí te lo contamos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de años de batallas contra criaturas, misterios paranormales y viajes entre dimensiones, la historia de Hawkins y el Upside Down llegará oficialmente a su fin. La serie Stranger Things estrenará su último capítulo el próximo 31 de diciembre, justo antes del Año Nuevo.
De acuerdo con el calendario oficial de estrenos de Netflix, el episodio final estará disponible a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Desde ese momento, los suscriptores podrán buscar el título en la plataforma y ver el desenlace de una de las series más exitosas de la última década.
Este episodio no será uno más: Netflix ha revelado que el cierre de Stranger Things tendrá una duración extendida y un formato especial para dar espacio a una despedida emotiva y completa. La intención es cerrar todas las historias pendientes de los personajes y dejar satisfechos a los millones de fans que han seguido cada temporada desde 2016.
Será también la última vez que veremos en pantalla al grupo formado por Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, y el resto de los personajes principales que crecieron junto al público.
El desenlace de Stranger Things no es simplemente otro estreno en la plataforma. Para muchos fans, es el cierre de una etapa, una historia que acompañó su adolescencia y juventud, mezclando nostalgia ochentera con temas de amistad, pérdida y valentía.
El 31 de diciembre a las 19:00 horas será el momento en que, por última vez, las luces de Hawkins se enciendan... y el Upside Down se apague.
mrh