A dos décadas de Narnia, los hermanos Pevensie se reencuentran en Londres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Han pasado dos décadas desde el estreno de Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero (2005), y algunos de los actores que dieron vida a los hermanos Pevensie se reencontraron recientemente en Londres, en un momento lleno de nostalgia para los fans de la saga.

La actriz Georgie Henley, quien interpretó a Lucy Pevensie, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde recrea una imagen tomada durante el rodaje de la primera película, junto a William Moseley (Peter), Anna Popplewell (Susan) y el director Andrew Adamson.

“¡¡¡¡¡20 años!!!!!! Tuvimos que recrear esta foto en agosto cuando Andrew estaba en Londres. Realmente no tengo palabras excepto gracias, Andrew, por crear magia de la vida real y dejarnos ser parte de ella, y gracias a todos los que aman la película tanto como a nosotros nos encantó hacerla”, escribió Henley.