A dos décadas de Narnia, los hermanos Pevensie se reencuentran en Londres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Han pasado dos décadas desde el estreno de Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero (2005), y algunos de los actores que dieron vida a los hermanos Pevensie se reencontraron recientemente en Londres, en un momento lleno de nostalgia para los fans de la saga.
La actriz Georgie Henley, quien interpretó a Lucy Pevensie, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde recrea una imagen tomada durante el rodaje de la primera película, junto a William Moseley (Peter), Anna Popplewell (Susan) y el director Andrew Adamson.
“¡¡¡¡¡20 años!!!!!! Tuvimos que recrear esta foto en agosto cuando Andrew estaba en Londres. Realmente no tengo palabras excepto gracias, Andrew, por crear magia de la vida real y dejarnos ser parte de ella, y gracias a todos los que aman la película tanto como a nosotros nos encantó hacerla”, escribió Henley.
En las imágenes compartidas, se puede ver al elenco en la misma pose de hace dos décadas, mostrando cómo han cambiado con el tiempo. Henley también anunció que pronto publicará más fotos del llamado “Clan Narnia”.
Estrenada en diciembre de 2005, El león, la bruja y el ropero fue un fenómeno mundial. Recaudó más de 745 millones de dólares y se convirtió en una de las películas familiares más emblemáticas de los años 2000. El filme dio inicio a una trilogía basada en las novelas de C.S. Lewis, que introdujo a millones de espectadores al mundo de fantasía de Narnia.
Este reencuentro no está relacionado directamente con los nuevos proyectos en desarrollo, pero llega en un momento significativo, ya que Netflix prepara nuevas adaptaciones de Narnia bajo la dirección de Greta Gerwig, lo que ha renovado el interés por la franquicia original.
