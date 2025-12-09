A de 13 años de la tragedia, Lupillo Rivera publica fotos del adiós a Jenni

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A trece años del fallecimiento de Jenni Rivera, el cantante Lupillo Rivera compartió por primera vez imágenes inéditas del momento en que él y su familia recibieron los restos de la intérprete, como parte de la presentación de su libro autobiográfico Tragos amargos.
Las fotografías, que hasta ahora se habían mantenido en el ámbito privado, fueron dadas a conocer recientemente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde Lupillo presentó su obra. En ellas se puede observar a miembros de la familia Rivera acompañando la urna que contenía los restos de la cantante, en un entorno íntimo y alejado de los homenajes públicos que se realizaron en su honor en 2012.
Durante la presentación, Lupillo explicó que su intención al compartir este material no fue generar polémica ni revivir el morbo en torno al accidente aéreo que le arrebató la vida a su hermana, sino mostrar un aspecto humano y personal del duelo que vivió la familia.
Estas imágenes forman parte del contenido del libro, donde también se incluyen reflexiones personales sobre el proceso de duelo y las emociones que enfrentó el artista tras la pérdida.
En sus declaraciones, Lupillo Rivera enfatizó que esta decisión fue meditada y responde a una necesidad personal de cerrar ciclos y rendir homenaje a su hermana desde un lugar sincero y familiar.
Jenni Rivera, conocida también como “La Diva de la Banda”, falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo ocurrido en la Sierra Madre Occidental, tras ofrecer un concierto en Monterrey.
BCT