A de 13 años de la tragedia, Lupillo Rivera publica fotos del adiós a Jenni

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A trece años del fallecimiento de Jenni Rivera, el cantante Lupillo Rivera compartió por primera vez imágenes inéditas del momento en que él y su familia recibieron los restos de la intérprete, como parte de la presentación de su libro autobiográfico Tragos amargos.

Las fotografías, que hasta ahora se habían mantenido en el ámbito privado, fueron dadas a conocer recientemente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde Lupillo presentó su obra. En ellas se puede observar a miembros de la familia Rivera acompañando la urna que contenía los restos de la cantante, en un entorno íntimo y alejado de los homenajes públicos que se realizaron en su honor en 2012.