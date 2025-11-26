6 películas navideñas para ver en Netflix, incluida el clásico "El regalo prometido"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya estás listo para entrar en modo navideño y buscas películas que te abracen con calidez, nostalgia y espíritu festivo, Netflix tiene una selección ideal para ti.
La plataforma de streaming recomienda seis títulos que capturan la magia de la Navidad, ideales para ver en familia, con tu pareja o en solitario con un chocolatito caliente.
Aquí te dejamos las opciones que puedes encontrar ya disponibles en el catálogo:
Una historia reconfortante que combina ternura, segundas oportunidades y el poder de las pequeñas cosas durante las fiestas. Ideal para quienes aman las historias emocionales.
Una comedia romántica ligera, ambientada entre luces, cenas y brindis navideños, con un mensaje sobre lo inesperado del amor en esta época del año.
Para quienes gustan del suspenso con tintes cómicos: esta película presenta una trama entretenida en la que la Navidad se convierte en el escenario de un atraco muy peculiar.
Clásico noventero protagonizado por Arnold Schwarzenegger. Una sátira familiar sobre el consumismo navideño que no puede faltar en el maratón de diciembre.
Otro clásico infaltable. Esta entrañable cinta nos recuerda por qué nunca debemos dejar de creer en la magia de la Navidad… ni en Santa Claus. 🎅
Una película que mezcla drama y comedia, donde una familia se reúne para pasar las fiestas, pero lo que parece un festejo tradicional, termina por sacar secretos, choques y mucho corazón.
Estas películas están disponibles en Netflix y son perfectas para disfrutar del espíritu navideño en cualquier momento de diciembre.
RYE-