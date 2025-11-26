6 películas navideñas para ver en Netflix, incluida el clásico "El regalo prometido"

La plataforma de streaming recomienda seis títulos que capturan la magia de la Navidad, ideales para ver en familia, con tu pareja o en solitario con un chocolatito caliente.

Aquí te dejamos las opciones que puedes encontrar ya disponibles en el catálogo:

🎬 1. Una Navidad extra

Una historia reconfortante que combina ternura, segundas oportunidades y el poder de las pequeñas cosas durante las fiestas. Ideal para quienes aman las historias emocionales.

🎬 2. El encanto del champán

Una comedia romántica ligera, ambientada entre luces, cenas y brindis navideños, con un mensaje sobre lo inesperado del amor en esta época del año.

🎬 3. Un robo muy navideño

Para quienes gustan del suspenso con tintes cómicos: esta película presenta una trama entretenida en la que la Navidad se convierte en el escenario de un atraco muy peculiar.

🎬 4. El regalo prometido

Clásico noventero protagonizado por Arnold Schwarzenegger. Una sátira familiar sobre el consumismo navideño que no puede faltar en el maratón de diciembre.