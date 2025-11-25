50 Cent produce serie sobre Diddy y las acusaciones que lo rodean
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta serie, realizada por el productor ejecutivo Curtis “50 Cent” Jackson, ganador de premios Emmy y Grammy, y la directora Alexandria Stapleton, también ganadora de un Emmy, Sean Combs: The Reckoning ofrece un análisis impactante del magnate de los medios, leyenda de la música y delincuente convicto.
En julio, Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución y actualmente cumple condena en una prisión federal. Está apelando su condena y sentencia
Nacido con un insaciable impulso por el estrellato y un don para detectar talentos, Combs hizo un rápido ascenso en la industria musical con Bad Boy Entertainment. Fue clave para llevar el hip-hop a las masas del pop y lanzar las carreras de artistas que definieron una generación, como The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Jodeci y Danity Kane.
Muchas de esas situaciones salieron a la luz tras la demanda de la cantante de R&B Casandra Ventura contra Combs en noviembre de 2023.
A través de material explosivo e inédito, que incluye entrevistas exclusivas con quienes estuvieron en la órbita de Combs, este documental presentará la historia de un hombre poderoso y emprendedor, el imperio dorado que construyó y el submundo que se escondía bajo su superficie.
Sean Combs: The Reckoning se estrena en Netflix a partir del 2 de diciembre. Vuelve a este espacio para obtener información actualizada sobre quiénes aparecen en el documental, materiales y entrevistas exclusivas, y mucho más.
RPO