31 Minutos y Chayanne protagonizan el crossover más nostálgico de esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chayanne y los entrañables personajes del programa chileno 31 Minutos protagonizan la campaña navideña 2025 de Falabella Chile, en un crossover inesperado que ya se volvió viral. La colaboración ha desatado nostalgia, humor y celebración en redes sociales, marcando el “inicio no oficial” de la Navidad para millones en Latinoamérica.
La campaña inicia con el clásico “¡Estamos al aire!” de Juanín Juan Harry, seguido por la aparición de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana. A ellos se suma la icónica presencia de Chayanne, quien interpreta el tema navideño central, como lo ha hecho en años anteriores, pero ahora acompañado por los títeres del noticiero ficticio.
Esta alianza inusual mezcla dos públicos distintos: los fans del legendario cantante puertorriqueño y quienes crecieron viendo el popular programa infantil chileno. La fusión generacional logró un alto impacto emocional y humorístico, con miles de reacciones celebrando la combinación inesperada.
Además del valor nostálgico, la campaña representa un giro estratégico para Falabella, al incorporar personajes digitales con fuerte arraigo cultural y alta interacción en redes. Esto ha reforzado la conversación orgánica, logrando que el spot se convierta en tendencia rápidamente.
En resumen, el anuncio no solo promociona la temporada navideña, sino que también se consolida como una pieza de entretenimiento generacional. Su éxito anticipa una Navidad cargada de emociones, recuerdos y sentido del humor.
BCT