31 Minutos y Chayanne protagonizan el crossover más nostálgico de esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chayanne y los entrañables personajes del programa chileno 31 Minutos protagonizan la campaña navideña 2025 de Falabella Chile, en un crossover inesperado que ya se volvió viral. La colaboración ha desatado nostalgia, humor y celebración en redes sociales, marcando el “inicio no oficial” de la Navidad para millones en Latinoamérica.

La campaña inicia con el clásico “¡Estamos al aire!” de Juanín Juan Harry, seguido por la aparición de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana. A ellos se suma la icónica presencia de Chayanne, quien interpreta el tema navideño central, como lo ha hecho en años anteriores, pero ahora acompañado por los títeres del noticiero ficticio.