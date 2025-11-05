31 Minutos estrena película navideña

Julieta Venegas es la invitada especial en la película “Calurosa Navidad”, la intérprete de “Me voy” y “Eres para mí” aporta su sello musical y carisma a esta aventura navideña cargada de humor, crítica social y un toque de surrealismo que ha hecho de 31 Minutos un fenómeno generacional.

El regreso con Calurosa Navidad no solo apela a la nostalgia, también busca mantener viva una conversación crítica, disfrazada de chistes, canciones y aventuras absurdas.

Así que ya lo sabes: si creciste cantando “Mi muñeca me habló”, o si apenas estás descubriendo el universo de 31 Minutos, marca en tu calendario el 21 de noviembre de 2025, prepara tu suscripción a Prime Video o consíguete un amigo generoso, y únete a la misión más calurosa (y navideña) del año.