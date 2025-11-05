31 Minutos estrena película navideña
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tulio Triviño, Juanín Juan Harry y el inconfundible Juan Carlos Bodoque regresan este noviembre con una nueva aventura navideña que promete mezclar calor, humor y crítica social: 31 Minutos: Calurosa Navidad se estrenará el 21 de noviembre de 2025 en México, exclusivamente a través de Prime Video.
31 Minutos nació en Chile en 2003 de la mano de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, y desde entonces ha conquistado a generaciones con su tono satírico, personajes absurdamente entrañables y un humor que, si bien dirigido a niños, no deja indiferente al público adulto.
Desde 2024 ya se rumoraba que una nueva película estaba en camino. Hoy, tras varios meses de expectativa, el tráiler oficial confirma que los habitantes del ficticio pueblo de Titirilquén enfrentan su mayor desafío: una Navidad sin regalos, cortesía de una ola de calor global que obligó a Santa Claus a cancelar entregas.
Julieta Venegas es la invitada especial en la película “Calurosa Navidad”, la intérprete de “Me voy” y “Eres para mí” aporta su sello musical y carisma a esta aventura navideña cargada de humor, crítica social y un toque de surrealismo que ha hecho de 31 Minutos un fenómeno generacional.
El regreso con Calurosa Navidad no solo apela a la nostalgia, también busca mantener viva una conversación crítica, disfrazada de chistes, canciones y aventuras absurdas.
Así que ya lo sabes: si creciste cantando “Mi muñeca me habló”, o si apenas estás descubriendo el universo de 31 Minutos, marca en tu calendario el 21 de noviembre de 2025, prepara tu suscripción a Prime Video o consíguete un amigo generoso, y únete a la misión más calurosa (y navideña) del año.
