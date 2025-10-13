‘El Callejón de los Milagros’ regresa al cine, 30 años después de su estreno

Basada en la novela de Naguib Mahfouz, la historia adapta la vida de un barrio popular de El Cairo al Centro Histórico de la Ciudad de México. La trama entrelaza las vidas de personajes entrañables: Don Ru y su bar; su esposa Eusebia; Abel y Chava, jóvenes en busca del sueño americano; Susanita, una mujer soltera que busca del amor; y Alma, el objeto de deseo de muchos, atrapada entre ilusiones y realidades duras.

La cinta, dirigida por Jorge Fons, fue galardonada con múltiples premios Ariel en 1995, incluido el de Mejor Película, y es recordada por haber marcado el despegue cinematográfico de Salma Hayek. Su estructura coral y narrativa innovadora la convirtieron en una obra pionera en su tiempo.

El Callejón de los Milagros vuelve no solo como un homenaje, sino como una oportunidad para disfrutar en pantalla grande una de las historias que más profundamente retrataron la complejidad del México urbano.