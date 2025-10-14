Éstas son las películas gratis del martes, y al aire libre, en Morelia por el Festival de Cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la Retrospectiva María Félix del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, este martes 14 de octubre se proyectarán de forma gratuita y al aire libre dos clásicos del cine mexicano en la Plaza Benito Juárez, ubicada en el corazón del Centro Histórico de la capital michoacana.

La información fue compartida por el FICM a través de sus canales oficiales, como parte de su compromiso por acercar el séptimo arte al público general y rendir homenaje a una de las figuras más icónicas de la cinematografía nacional.

La primera función está programada a las 19:30 horas con la proyección de Doña Bárbara, cinta filmada en 1943 bajo la dirección de Fernando de Fuentes.

La historia, ambientada en los llanos de Venezuela, narra la llegada del abogado Santos Luzardo a sus tierras para reclamarlas, enfrentándose a la imponente y enigmática Doña Bárbara, una mujer marcada por el dolor y la dureza, convertida en una figura de poder que domina con fuerza y una conexión casi sobrenatural con el entorno.