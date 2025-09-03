Ángela Aguilar y Nodal lucen distantes en importante comida: reportero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pareja conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal llamó la atención este martes durante su asistencia a la comida de los 300 líderes de México, al mostrarse con un semblante serio y poco cercanos frente a las cámaras.
De acuerdo con lo publicado por el periodista Ernesto Buitrón en sus redes sociales, las imágenes captadas muestran a ambos apenas acomodándose en la mesa del evento, sin la interacción afectuosa que suele caracterizarlos.
Al finalizar la reunión, la pareja evitó dar declaraciones a la prensa y salió rápidamente del lugar, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento y también sobre las polémicas recientes relacionadas con Cazzu, expareja de Nodal.
Ni Aguilar ni Nodal han emitido declaraciones oficiales sobre su relación tras el evento, aunque su aparición pública generó múltiples comentarios entre asistentes y seguidores en redes sociales.
RYE-