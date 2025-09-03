Ángela Aguilar y Nodal lucen distantes en importante comida: reportero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pareja conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal llamó la atención este martes durante su asistencia a la comida de los 300 líderes de México, al mostrarse con un semblante serio y poco cercanos frente a las cámaras.

De acuerdo con lo publicado por el periodista Ernesto Buitrón en sus redes sociales, las imágenes captadas muestran a ambos apenas acomodándose en la mesa del evento, sin la interacción afectuosa que suele caracterizarlos.