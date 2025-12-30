Ángela Aguilar sorprende con nuevo look y homenaje a Linda Ronstadt en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía con un nuevo look, así como un emotivo mensaje sobre su participación musical en un homenaje a la artista Linda Ronstadt.
A través de su cuenta de Instagram, Ángela relató que en tan solo cinco días preparó uno de los retos más grandes de su carrera: interpretar el tema “You’re No Good” en un escenario internacional.
“Fue un salto de fe, de respeto y de amor por la música. Un reto enorme… y un honor que todavía vibra en mí”, escribió la también hija de Pepe Aguilar.
Además de su mensaje, la intérprete de “Dime cómo quieres” llamó la atención por su estilo renovado: un maquillaje más marcado, cabello más oscuro y una estética elegante y madura que generó múltiples comentarios entre sus seguidores, quienes elogiaron tanto su talento como su imagen.
La presentación de Ángela forma parte de un especial vinculado a los Latin Grammy 2025, donde rindió tributo a una de las figuras más representativas de la música mexicoamericana.
