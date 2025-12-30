Ángela Aguilar sorprende con nuevo look y homenaje a Linda Ronstadt en EU

A través de su cuenta de Instagram, Ángela relató que en tan solo cinco días preparó uno de los retos más grandes de su carrera: interpretar el tema “You’re No Good” en un escenario internacional.

“Fue un salto de fe, de respeto y de amor por la música. Un reto enorme… y un honor que todavía vibra en mí”, escribió la también hija de Pepe Aguilar.