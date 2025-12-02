Ángela Aguilar se arrodilla ante su público, en Estados Unidos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mezcla de emoción, polémica y expresiones virales marcó el reciente concierto de Ángela Aguilar en Texas, Estados Unidos, donde la cantante se arrodilló sobre el escenario, provocando una oleada de reacciones en redes sociales.
El episodio ocurrió al cierre de uno de sus temas, en el marco de la gira “Libre Corazón”.
La artista, visiblemente conmovida, se inclinó de rodillas como gesto de agradecimiento al público y a los músicos que la acompañaban.
El momento quedó registrado en múltiples videos compartidos por asistentes y medios digitales, viralizándose rápidamente.
Aunque algunos usuarios celebraron el acto como una muestra de gratitud y cercanía con su audiencia, las críticas no tardaron en surgir.
En plataformas como TikTok, muchos internautas cuestionaron la autenticidad del gesto y lo interpretaron como una estrategia para recuperar la simpatía del público tras recientes controversias mediáticas.
También se especuló sobre la asistencia al evento, con comentarios que ponían en duda la capacidad del recinto y la necesidad de regalar boletos para asegurar una buena entrada.
Tras incorporarse, Ángela pronunció unas palabras: “Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Viva México! Muchas gracias por estar aquí”, expresó entre aplausos.
El momento también fue transmitido por su padre, Pepe Aguilar, quien reaccionó con una mezcla de humor y orgullo hacia su hija.
RYE-