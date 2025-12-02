Ángela Aguilar se arrodilla ante su público, en Estados Unidos [VIDEO]

Aunque algunos usuarios celebraron el acto como una muestra de gratitud y cercanía con su audiencia, las críticas no tardaron en surgir.

En plataformas como TikTok, muchos internautas cuestionaron la autenticidad del gesto y lo interpretaron como una estrategia para recuperar la simpatía del público tras recientes controversias mediáticas.

También se especuló sobre la asistencia al evento, con comentarios que ponían en duda la capacidad del recinto y la necesidad de regalar boletos para asegurar una buena entrada.

Tras incorporarse, Ángela pronunció unas palabras: “Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Viva México! Muchas gracias por estar aquí”, expresó entre aplausos.