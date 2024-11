Ángela Aguilar dice sentirse poco merecedora de ser la Mujer del Año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que Glamour colocara en la portada a Ángela Aguilar en su tercera edición de Women of the Year 2024, la cantante dijo en una entrevista para la misma revista: “Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado.”

Ante esto mencionó que apenas está aprendiendo lo que significa ser mujer, pues es un proceso pasar de ser niña a joven adulta, pero aseguró que va por buen camino.

“Ser considerada para este reconocimiento es un gran impacto para mí. Me hace reflexionar sobre cuánto tengo por aprender y crecer, pero sé que voy por el buen camino”.